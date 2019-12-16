عفاف حسن أمين (بت السودان)

بعد غياب عن المنتديات الثقافية، تقدم الاعلامية عفاف حسن امين برنامج منتدى “بت السودان” الذي ينظمه مركز راشد دياب للفنون، الذي تتحدث فيه الاذاعية الكبيرة اسراء زين العابدين والشاعرة نضال حسن الحاج، بمشاركة غنائية للمطربات مشاعر صالح وسعدة أحمد . ويتم قبل انطلاقة المنتدى بحسب آخر لحظة، افتتاح معرض “تعدد” للفنان التشكيلي امير يوسف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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