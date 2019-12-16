لجنة مناصرة البيئة: ألفا منجم بالبلاد تُهدد حياة المواطنين

كشفت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة عن تقدمها بأكثر من “16” عريضة قانونية ضد شركات تعدين مخالفة للاشتراطات البيئية في البلاد، وأكدت أنه لم يتم البت فيها بسبب ممارسات النظام السابق.

وأكد ممثل اللجنة أحمد مختار في ورقة قدمها باسم اللجنة حول قضايا البيئة في مؤتمر قضايا التعدين بقاعة الصداقة بحسب صحيفة السوداني أمس، وجود ألفي منجم بالبلاد تهدد حياة المواطنين، وأشار إلى وجود مواد كميائية قاتلة في العراء قال إنها أدت إلى نزوح المواطنين من مناطق المياه وهروب الحيوانات البرية إلى مواقع أخرى.

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ودعا مختار لتعويض المواطنين المتأثرين بالكوارث البيئية من قبل الشركات، منوهاً إلى وجود 450 شركة تعمل في التعدين قال إن ١٧٪ فقط من إنتاجها يدخل خزينة الدولة.

وأوصت الورقة بضرورة وقف أي نشاط لشركات التعدين في المناطق التي لا تتحمل هذا النشاط، وطالبت بمعالجة حالات التلوث، واعادة استزراع الغابات، وتنمية المناطق المتأثرة بالزئبق والسيانيد، بالاضافة لتفعيل نيابة البيئة مع سن قوانين صارمة تُحرم استخدام الزيبق والسيانيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)