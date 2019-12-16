استقالات جماعية لقيادات مؤتمر البجا بالقضارف

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة دفع ثلاثة من قيادات حزب مؤتمر البجا بالقضارف باستقالتهم احتجاجاً على الطريقة التي يدار بها الحرب في الفترة الاخيرة. وقال الامين السياسي للحزب بالقضارف حسين لالاي الذي تقدم باستقالته وحصلت مصادر على نسخة منها، انه دفع باستقالته نتيجة لتجاهل الحزب في المركز للمشاكل التنظيمية والتعامل معها بالجودية، ضاربين باللوائح الداخلية عرض الحائط. Advertisements وعلمت مصادر بحسب صحيفة آخر لحظة تقديم شخصين آخرين كذلك من اعضاء المكتب السياسي للحزب بالولاية وهم الامين الاجتماعي للحزب بالولاية بجانب امين الثقافة والفكر باستقالتيهما احجاجاً على اتخاذ القرارات المهمة بمعزل عن بقية اعضاء الامانات فضلا عن تعامل رئيس الحزب بالولاية مع اعضاء الامانة بمبدأ الخيار والفقوس على حد تعبيرهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365).

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