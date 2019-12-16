البنتاغون يصدر بيانا عاجلا على خلفية تصريحات لأردوغان بإغلاق قواعده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الأمريكية تبذل كل ما بوسعها للحفاظ على العلاقات مع تركيا، وجاء ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، تتعلق بإغلاق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك العسكريتين.

وقال ممثل البنتاغون لوكالة “سبوتنيك”: “نحن ننظر لوجود قواتنا في تركيا كرمز لالتزامنا المستمر منذ عقود بالعمل والمساعدة في الدفاع عن حليفتنا في حلف الناتو، والشريك الاستراتيجي تركيا”.

وأضاف: “الوزارة تبذل جهودًا للحفاظ على هذه العلاقات مع تشجيع تركيا على اتباع سياسة بناءة بدرجة أكبر بشأن منظومات “إس-400″ الروسية، وسوريا والجوانب الأخرى التي توجد فيها خلافات”.