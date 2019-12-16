الصين تهدد ألمانيا بـ”إجراءات انتقامية قاسية” بسبب هواوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد دبلوماسي صيني ألمانيا باتخاذ “اجراءات انتقامية” إذا استبعدت الحكومة الألمانية شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” من عقد تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس، مستشهدا بملايين السيارات الألمانية التي تبيعها في الصين.

ونقل موقع “بلومبرغ” عن سفير الصين لدى ألمانيا وو كين قوله، اليوم الأحد، “إذا اتخذت ألمانيا قرارا يؤدي إلى استبعاد هواوي من السوق الألمانية ستكون هناك عواقب”، مؤكدا أن “الحكومة الصينية لن تقف مكتوفة الأيدي”.

وتتزايد المقاومة ضد “هواوي” بين المشرعين في الائتلاف الحاكم للمستشارة أنغيلا ميركل، والذين واجهوا سياستها إزاء الصين بمشروع قانون يفرض حظرا واسعا على موردي الجيل الخامس “غير الجديرين بالثقة”.

وكانت شركة الاتصالات الصينية قد فازت الأربعاء الماضي بعقد لتجهيز البنى التحتية لشبكة اتصالات الجيل الخامس في ألمانيا، إلا أن دخول الصفقة حيز التنفيذ يتطلب موافقة الحكومة بعد المخاوف الأمريكية من خطر حصول عمليات تجسس لمصلحة بكين.

وأعلنت شركة “تيليفونيكا” الألمانية، ثاني أكبر مشغل لشبكة الاتصالات في ألمانيا بعد “دويتشه تيليكوم”، أنها ستمنح “هواوي” و”نوكيا” الفنلندية دورا متساويا في المشروع”، واصفة الشركتين بأنهما “شريكان استراتيجيان”.

وقالت الشركة، وهي فرع لشركة “تيليفونيكا” الإسبانية، إنها ستبدأ بتطوير شبكة الجيل الخامس العام المقبل آملة أن تزود بها 30 مدينة ألمانية بنهاية العام 2022.