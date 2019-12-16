الدولار يعاود الارتفاع في السوق الموازي

عاودت أسعار صرف العملات الأجنبية الارتفاع في تداولات يوم أمس في السوق الموازي.

وقال متعاملون مع السوق الموازي لمصادر، إن أسعار شراء الدولار سجلت في تداولات أمس (87,5) جنيهاً مقارنةً بـ(85) جنيهاً يوم الخميس الماضي، فيما بلغ سعر البيع (86,5) جنيها مقارنة بـ(84) جنيها.

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وأشاروا إلى وجود حالة من التباين في الأسعار بين تاجر وآخر وعزوا الأمر إلى حالة الارتباك التي تسود أسواق العملات، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)