حمدوك إلى تشاد اليوم

يغادر رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك اليوم إلى دولة تشاد في زيارة رسمية يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة.

وتأتي الزيارة في إطار توطيد العلاقات بين البلدين والتباحث حول السبل الكفيلة بتطويرها خصوصاً بعد التغيير الذي شهدته البلاد.

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وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة وللأدوار الكبيرة والإيجابية التي لعبتها ولا زالت تلعبها دولة تشاد والرئيس إدريس ديبي في عملية السلام خصوصاً وإن تحقيق السلام هو أولوية الحكومة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)