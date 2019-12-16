التاريخ: 16-ديسمبر-2019
3 مشاهدة
علمت مصادر بعودة عدد من السفراء من محطات خارجية الى الرئاسة بوزارة الخارجية بالخرطوم، وقالت مصادر ان السفراء اكملوا فترة تفويضهم في تلك المحطات.
وابرز السفراء العادين بحسب آخر لحظة، هم: عبد العظيم الكاروري سفير السودان بالمملكة العربية السعودية، خالد فتح الرحمن سفير السودان بالمغرب، معاوية التوم سفير السودان بماليزيا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عودة عدد من السفراء من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.