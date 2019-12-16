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عودة عدد من السفراء من الخارج

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 16-ديسمبر-2019

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عودة عدد من السفراء من الخارج

علمت مصادر بعودة عدد من السفراء من محطات خارجية الى الرئاسة بوزارة الخارجية بالخرطوم، وقالت مصادر ان السفراء اكملوا فترة تفويضهم في تلك المحطات.

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وابرز السفراء العادين بحسب آخر لحظة، هم: عبد العظيم الكاروري سفير السودان بالمملكة العربية ، خالد فتح الرحمن سفير السودان بالمغرب، معاوية التوم سفير السودان بماليزيا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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