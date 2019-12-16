عودة عدد من السفراء من الخارج

علمت مصادر بعودة عدد من السفراء من محطات خارجية الى الرئاسة بوزارة الخارجية بالخرطوم، وقالت مصادر ان السفراء اكملوا فترة تفويضهم في تلك المحطات.

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وابرز السفراء العادين بحسب آخر لحظة، هم: عبد العظيم الكاروري سفير السودان بالمملكة العربية السعودية، خالد فتح الرحمن سفير السودان بالمغرب، معاوية التوم سفير السودان بماليزيا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)