البرهان: سنحمي التغيير حتى الوصول إلى صناديق الانتخابات

جدد رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للجيش التزام القوات المسلحة بحماية التغيير الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب وقطع ببقائها على عهدها بالوفاء لأهل السودان دون الإستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي.

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وتعهد البرهان خلال مُخاطبته اللقاء التنويري لضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة الخرطوم بحري العسكرية بحسب صحيفة السوداني أمس، بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه وعدد من قادة القوات المسلحة، باستكمال مطلوبات التغيير وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوداني للوصول لصناديق الاقتراع واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)