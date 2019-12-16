مقتل وجرح شخصين من قبل نظاميين بالفاشر

التاريخ: 16-ديسمبر-2019
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لقى مواطن مصرعه وجرح آخر بمدينة الفاشر مساء أمس، بعد اصابتهما برصاصات طائشة اطلقها نظاميان بسوق الفاشر جوار نادي الهلال، اصابت المجنى عليهما، ونقلا على اثرها الى مستشفى الفاشر لتلقي الاسعافات، الا ان احدهما لفز انفاسه الاخيرة وهو المواطن رفعت زكي خاطر الذي اصيب في الرأس برصاصة وهو داخل منزله بحي الطريفية شرق نادي الهلال.
وقال شهود عيان بحسب آخر لحظة، ان افراد القوات النظامية حاولوا سرقة هاتف احد المواطنين بسوق الفاشر الكبير، ولكن وجدوا مقاومة من قبل صاحبه، فقام احدهما باطلاق الرصاص بشكل عشوائي مما ادى الى اصابة المجني عليهما، تم القبض على الجناة في احدى مخارج المدينة بعد ساعات من الحادثة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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