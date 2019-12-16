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إغلاق كافة المؤسسات الاعلامية المملوكة للمخابرات

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 16-ديسمبر-2019

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إغلاق كافة المؤسسات الاعلامية المملوكة للمخابرات

أصدر المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق اول ابو بكر دمبلاب قراراً باغلاق كافة المؤسسات الاعلامية المملوكة للمخابرات العامة، وشمل القرار بحسب مصادر لآخر لحظة، مؤسسات ابرزها “اي ام سي، مركز الخرطوم للاعلام الالكتروني، سودان سفاري، مركز دراسات الرأي العام”.

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في وقت اصدرت اللجنة المعنية بتصفية مؤسسات النظام السابق قراراً بتصفية صحيفة “سودان فيشن” الانجليزية وهي الصحيفة الانجليزية الوحيدة منذ العام 2003م.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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