أسرة عطا المنان: والدنا لم يتعرض لتسمم بالسجن

التاريخ: 16-ديسمبر-2019
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نفت اسرة رجل الاعمال المعتقل الحاج عطا المنان ادريس تعرضه لحالة تسمم او اخضاعه لاي عملية غسيل معدة، وقالت الاسرة: ان الانباء التي راجت بشأن تعرض والدهم المعتقل بكوبر لحالة تسمم عقب تناوله لوجبة بعثت بها زوجة شقيق الرئيس السابق عبد البشير عارية من الصحة.
وأكدت الاسرة وفقاً لآخر لحظة ان الحاج يتمتع بصحة جيدة ولم يغادر السجن مستشفياً، وكان قد راج تعرض الحاج وعدد من المعتقلين بسجن كوبر لتسمم نتيجة تناول وجبة ارسلتها زوجة شقيق البشير، الفريق شرطة نور الهدى الى السجن، وتم على إثرها التحقيق معها بتهمة الشروع في القتل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365
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