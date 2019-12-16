تصريحات نارية من قائد البحرية الإيرانية بشأن “السفن الأجنبية في مياه الخليج”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنغسيري، إن “البحرية الإيرانية ترصد مرور جميع السفن الأجنبية التي تدخل مياه الخليج”.

وأكد تنغسيري، في تصريحات مع وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن “القوات البحرية الوطنية تتصرف في نشاطاتها هذه استنادا إلى قانون مراقبة مداخل المضائق، مشيرا إلى أنه يتم “سؤال جميع السفن عن جنسيتها ونوعها ومقصدها وتقوم سفن جميع الدول بالاستجابة والإجابة عن جميع أسئلتنا بما في ذلك السفن الأمريكية”.

وأضاف أن مراقبة السفن الأجنبية في الخليج الفارسي حق مشروع للجمهورية الإسلامية، قائلا: “لنا الحق في استجواب السفن التي تدخل مضيق هرمز والمياه الإقليمية الإيرانية”.

وبحسب القائد البحري الإيراني، فإن وجود السفن الحربية لبلاده في مياه الخليج وحتى خارجه “يحمل رسالة سلام وصداقة إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى مخاطر ناجمة عن وجود الدول الخارجية في المنطقة.

وفي إشارة الى مساعي الأعداء لبيع أسلحتهم لدول المنطقة، قال: “لقد خلق العدو دائما عداوة في المنطقة ويقوم بإظهار إيران كعدو في المنطقة، بينما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعتد على أي دولة أو كانت لديها مطامع في أي دولة أخرى خلال الـ 40 عاما بعد انتصار الثورة الإسلامية، فإيران بلد غني ولديه قدرات وإمكانات مختلفة. ولا حاجة له لغزو البلدان الأخرى”.