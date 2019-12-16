الكاردينال يعلن رسمياً عن وصول كوليبالي وماريوس للاحتراف في الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكمل مجلس الهلال مفاوضاته التي قادها مع الثنائي المالي، قلب الدفاع ساليف كوليبالي والذي لعب للأهلي المصري ومازيمبي الكنغولي ،ومواطنة ماريوس حامد الذي يلعب في وظيفة صانع الألعاب وأعلن رسميا عن وصول كوليبالي يوم غدا الثلاثاء. بينما لم يحدد موعد وصول الاخر.

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