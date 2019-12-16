الفنانة مودة الحنينة تتعرض للرشق بالحجارة خلال حفل عطبرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعرضت الفنانة مودة الحنينة أمس الأول إلى الرشق بالحجارة خلال حفلها الجماهيري الذي أقامته بمدينة عطبرة، وجاء الاعتداء على مودة عقب وصلتها الغنائية، حيث ارتفعت الأصوات فوراً بإنزالها من المسرح وذلك لأنها فنانة تدعو إلى الدجل والشعوذة من خلال أغنيتها التي ترددها في كل الحفلات الشهيرة بـ(نورا)، بينما تدخل عدد من أفراد التأمين والمرافقين لها عقب بدء الهجوم عليها بالحجارة من قبل الجمهور العطبراوي وتمكنوا من إخراجها بصعوبة، بحسب صحيفة السوداني.