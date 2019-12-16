تحديد”10″ إجراءات لاسترداد الأموال المنهوبة

الخليج 365 :

حدّدت الحكومة”10″ إجراءات لمكافحة الفساد وتفعيل قوانين الشفافية والمحاسبية لمكافحة إهدار المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.

وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأثنين” إنّ التقرير حوى الالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبية، وأشار إلى التركيز على تنشيط آليات وقوانين مكافحة الفساد والثراء الحرام والإسراع في إجراءات البلاغات والتحري والمحاكمات، وإنشاء مفوضية قومية مستقلة مختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وأوضح التقرير أنّ الإجراءات العشرة لاسترداد الأموال المنهوبة تتمثّل في مراجعة التشريعات والقوانين المتصلة بالفساد وتعديلها وتنفيذها لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وإنشاء وتفعيل نظم التحكم في إيرادات ومنصرفات الدولة، وتفعيل وحدات الرقابة الشعبية ونوافذ التواصل والشكاوى لتحقيق أقصى درجات العدل والشفافية واسترداد الممتلكات والأموال المنهوبة من مؤسسات وهيئات وأفراد النظام السابق، ومراجعة أنشطة الوحدات الاستثمارية والتجارية بمؤسسات الدولة وتنظيم دورها في خدمة الموازنة العامة.