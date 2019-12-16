السودان .. عائلات كاملة تعمل في سوق العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة بالسوق العربي وسط الخرطوم اليوم، عن وجود عائلات كاملة من التجار والسريحة يعملون في بيع وتسويق العملات الأجنبية. وقال أحد الشباب العاملين في السوق أن تجارة العملة تستوعب عائلات كاملة فيها الخال والعم وإبن العم، ولذلك يتعاملون مع بعضهم البعض بأمان تام. وكشف التاجر الشاب عن تفاصيل خطتهم التي يتبعونها للتغلب على المخاطر التى تتهددهم خلال الدوام اليومي، مؤكداً أن الهواتف النقالة تلعب دوراً كبيراً في تفاديهم لـ (كشات) السلطات المختصة.

ويعدد أحد الشباب في حديثه لـ (الانتباهة أون لاين) أسباب نشاطهم في تجارة العملة رغم المخاطر، وقال إنه يتلقى تعليمه بالجامعة فى وقت يوفر له العمل بتجارة العملة ما يقارب (٣٠٠) جنيه خلال اليوم. و أبدى استعداده لترك التجارة في العملة حال توفرت له فرصة عمل أخرى مجزية. وأضاف: (أعلم أنني أعمل عمل غير جيد، لكن ورائي مسؤوليات كبيرة، لا أستطيع توفيرها لأنني ما زلت طالباً لذلك ألجأ للعمل والدراسة في نفس الوقت وهو الأمر الذي لا توفره أية وظيفة أخرى إلا بصعوبة شديدة).