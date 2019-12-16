تغيير في مراكز الصدارة بالممتاز بعد خسارة المريخ وفوز الهلال

الخليج 365 : تنازل المريخ عن صدارة الممتاز بعد أن خسر أمام مضيفه الأمل بعطبرة بهدف نظيف مساء اليوم الأحد لحساب الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض المريخ المباراة بتشكيلة إضطرارية وفقد مجموعة من عناصره الأساسية للإصابة والإيقاف وضاعف التش معاناة فريقه بخروجه مصابا منتصف شوط اللعب الأول.

النتيجة رفعت رصيد الأمل إلى (30) نقطة في الصدارة مؤقتا فيما تجمد المريخ في (29) نقطة وله مباراة مؤجلة.

وفي أم درمان استعاد الهلال المركز الثالث ولو مؤقتا بعدما تغلب على ضيفه هلال الأبيض بهدف أطهر الطاهر ليرتفع إلى (28) نقطة متفوقا بفارق نقطة على حي العرب الذي سيخوض مباراة بعد غد الثلاثاء وفي رصيده (27) نقطة، وما تزال للأزرق مباراة مؤجلة. المادة السابقة قفزة كبيرة في أسعار الدولاربالخرطوم المقالة القادمة السودان .. عائلات كاملة تعمل في سوق العملة

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