صلاح وماني “ينهيان” الخلاف نهائياً

أثنى النجم المصري محمد صلاح على زميله السنغالي ساديو ماني، بعد التفاهم الكبير الذي أظهره النجمين خلال لقاء ليفربول الإنجليزي أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وبالرغم من تنافس النجمين على لقب هداف الدوري ، لم يبخل ماني على زميله صلاح بتمريرة جميلة، وضعت صلاح أمام المرمى، ليسجل الأخير هدف فريقه الأول من تسديدة رائعة بقدمه اليمنى.
وبحسب موقع (سكاي نيوز) أضاف صلاح الهدف الثاني بتسديدة بالكعب، ليحسم المواجهة لصالح فريقه بنتيجة 2-0، ويعزز الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب المنافسين، ليستر سيتي .
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