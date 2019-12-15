كلوب يوجه انتقادات لاذعة لتنظيم قطر لمونديال الأندية

وانتقد كلوب قرار اللجنة المنظمة لمونديال الأندية، التي تنظمها قطر ، بإجراء جميع المباريات المتبقية، على ملعب واحد فقط، مما سيؤدي لتردي حال أرضية الملعب.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) سيستضيف استاد خليفة الدولي جميع المباريات المتبقية في البطولة في وقت قصير، ويبلغ عددها 5 بين الثلاثاء والسبت (مباراة المركز الخامس، ونصف النهائي الأول الثلاثاء، ونصف النهائي الثاني الأربعاء، ومباراة المركز الثالث والنهائي السبت).

ويعود ضغط المباريات في استاد خليفة إلى عدم جاهزية استاد المدينة التعليمية، أحد الملاعب الجديدة المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 لعدم التمكن من إقامة مباريات تجريبية عليه.

وكان من المقرر إقامة مباراة في نصف النهائي، والنهائي، في “التعليمية”.