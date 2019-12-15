وجه الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، انتقادات لاذعة لتنظيم قطر لكأس العالم للأندية.
وانتقد كلوب قرار اللجنة المنظمة لمونديال الأندية، التي تنظمها قطر ، بإجراء جميع المباريات المتبقية، على ملعب واحد فقط، مما سيؤدي لتردي حال أرضية الملعب.
وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) سيستضيف استاد خليفة الدولي جميع المباريات المتبقية في البطولة في وقت قصير، ويبلغ عددها 5 بين الثلاثاء والسبت (مباراة المركز الخامس، ونصف النهائي الأول الثلاثاء، ونصف النهائي الثاني الأربعاء، ومباراة المركز الثالث والنهائي السبت).
ويعود ضغط المباريات في استاد خليفة إلى عدم جاهزية استاد المدينة التعليمية، أحد الملاعب الجديدة المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 لعدم التمكن من إقامة مباريات تجريبية عليه.
وكان من المقرر إقامة مباراة في نصف النهائي، والنهائي، في “التعليمية”.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يوجه انتقادات لاذعة لتنظيم قطر لمونديال الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.