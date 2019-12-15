شاهد بالفيديو : أهداف مباراة المريخ و الأمل عطبرة الذي أشعل الدوري

التاريخ: 15-ديسمبر-2019 فى : رياضة 12 مشاهدة تعثر المريخ العاصمي أمام مضيفه الأمل عطبرة بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما باستاد عطبرة ضمن مباريات الدوري الممتاز جيث جاء الهدف في الدقيقة 71 من عمر المباراة بتوقيع اللاعب السادات مهاجم فريق الأمل عطبرة ليتصدر الأمل ترتيب الفرق حتى هذه المباراة ويبقي المريخ في 29 نقطة. Advertisements وبذلك يتصدر الأمل عطبرة ترتيب الدوري الممتاز مؤقتاً. الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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