الصناعة تشرع في برنامج مسح صناعي شامل

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن شروع الوزارة في إعداد برنامج مسح صناعي شامل يحصي المصانع العاملة والمتعطلة بالبلاد.

وقال الأستاذ محمد علي عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للتصنيع الأفريقي الذي يأتي تحت شعار (تطوير الصناعة الإفريقية لدعم منطقة التجارة الحرة القارية) بمباني إتحاد الغرف التجارية بالخرطوم .

Advertisements

وقال إن برنامج المسح الصناعي يهدف للوقوف على مشاكل المصانع التي تعمل بأقل من طاقتها التصميمية، تمهيداً لإعادة تأهيلها لتوفير فرص العمل للشباب والمرأة لتقليل فرص البطالة وحدة الفقر في السودان.

وأشار بحسب سونا – إلى امتلاك السودان لموارد طبيعية متعددة ذات ميزة نسبية، مؤكداً عزم الدولة على الاستفادة من هذه المميزات عن طريق إدخال القيمة المضافة للمنتجات والاهتمام بجودة التصنيع لتعزيز القدرات التنافسية الوطنية للمنافسة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى وضع برنامج للتنمية المتوازنة التي تشمل الولايات والمناطق المتأثرة بالحرب والنزاعات، كاشفاً عن أفضلية التصديق للمصانع الجديدة في الولايات بهدف الهجرة العكسية من المدن إلى الريف لتنمية متوازنة لولايات السودان كافة .

وقال الوكيل إن الوزارة فرغت من إعداد مسودة لقانون التنمية الصناعية باشراك الخبراء والمختصين والجهات ذات الصلة وهو بصدد إرسالها لوزارة العدل للصياغة النهائية للبدء في اكمال مراحل التشريع للقانون .

وأضاف أن القانون يرسم سياسة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار والتنوع الإنتاجي وتطوير سلسلة القيمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)