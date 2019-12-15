تفاصيل لقاء البرهان بضباط وضباط صف منطقة بحري العسكرية

جدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام إلتزام القوات المسلحة بحماية التغيير الذي تم بإنحيازها لإرادة الشعب، وقطع ببقائها علي عهدها في الوفاء لأهل السودان دون الإستجابة لمحاولات الإبتزاز والإستقطاب السياسي .

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وتعهد البرهان بإستكمال مطلوبات التغيير وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الإقتراع وإختيار من يحكمه في نهاية الفترة الإنتقالية.

وأشار البرهان بحسب سونا – لدي مخاطبته اللقاء التنويري للضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة الخرطوم بحري العسكرية صباح اليوم بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه وعدد من قادة القوات المسلحة . أشار إلى المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وقال إنها تتطلب المزيد من التكاتف وتضافر الجهود وإضطلاع القوات المسلحة بمهامها وواجباتها كاملة للإسهام في تجاوز كافة التحديات والعبور بالبلاد من هذه المرحلة .

وحول الجهود الجارية لتحقيق السلام قال البرهان “هذا السلام ظللنا ننتظره طويلاً منذ الإستقلال” مؤكداً العزم على إنجاز سلام عادل بمشاركة الجميع يلبي طموحات أهل السودان وينهي مسببات الإحتراب الداخلي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)