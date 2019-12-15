أوتشا: الملاريا تخطت عتبة الوباء فى السودان

ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) فى السودان، أن الملاريا تجاوزت فى هذا العام عتبة الوباء، حيث إن هناك زيادة حادة فى معدلات الإصابة بالملاريا بين السكان مقارنة بالسنوات السابقة.

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وأفاد مكتب (أوتشا) في تقرير، بأن هناك 1.8 مليون حالة إصابة بالملاريا فى أنحاء السودان كافة حتى الآن، لافتاً إلى أن عدة ولايات فى إقليم دارفور (غرب السودان)، والنيل الأبيض (جنوب) والخرطوم (وسط)، تتأثر أكثر من غيرها.

وأوضح أنه جرى الإبلاغ في شهر نوفمبر الماضى وحده عن أكثر من 250 ألف حالة إصابة بالملاريا من دارفور، طبقاً لوزارة الصحة الاتحادية، ويشمل ذلك حوالي 110 آلاف حالة إصابة بالملاريا في ولاية جنوب (دارفور) و103 آلاف حالة في ولاية شمال دارفور، وحوالي 45 ألفاً في شرق دارفور.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع حالات الملاريا هذا العام ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالفيضانات في السودان، حيث وفر وجود مياه الفيضان الراكدة على نطاق واسع بيئة خصبة لتكاثر البعوض، الذي ينقل طفيل الملاريا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)