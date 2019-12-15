منع تحصيل عوائد ‎من مناطق تعدين بشمال دارفور

التاريخ: 15-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي اليوم قراراً ولائياً بالرقم (217)، قضى بموجبه منع تحصيل العوائد الجليلة من الغرابيل بمناطق التعدين بالولاية باستثناء الشركة السودانية للموارد المعدنية. ووجه القرار بحسب سونا – الذي جاء مستنداً على المادة ٩(1) (ب) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م وخطاب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، وجه القرار محليات الولاية والجهات الأخرى المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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