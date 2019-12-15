وزيرالمالية يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع السعودية

أكد د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية.

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وأعرب الوزير ــ لدى لقائه اليوم الأحد بمكتبه وفد المملكة العربية السعودية المشارك في ملتقى أصدقاء السودان عن أمله في الاستفادة من تجربة المملكة في مجال حساب المواطن لتقديم الدعم المباشر للمواطن السوداني، كاشفاً عن أهم أولويات المرحلة من بينها تعبئة الموارد ودعم الخدمات الأساسية للمواطن بالتركيز على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات والحرص على تقديم مكاسب واضحة للمواطن أهمها مجانية تعليم الأساس والصحة الأولية وزيادة المرتبات لمنسوبي الخدمة المدنية والتحويل النقدي المباشر لحساب المواطن والتركيز على مشروعات القيمة المضافة لتعزيز قدرات الاقتصاد.

من جانبه أكد الوفد السعودي بحسب سونا – حرص بلاده على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك إعتماداً على العلاقات الراسخة بين البلدين.

وتم التفاكر بين الجانبين، بمشاركة سفير المملكة لدى السودان علي حسن بن جعفر، ود. هبة محمد علي، رئيس هيئة الاستثمار، حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة وتقوية قنوات التواصل بين القطاع الخاص على مستوى البلدين وزيادة الاستثمارات السعودية في السودان والسعي لمعالجة المعوقات التي قد تعترضها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)