منظمة كفاية تطالب بشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب

حثت منظمة كفاية الأمريكية، إدارة ترامب على شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم جهود الإصلاح بفرض عقوبات تستهدف المفسدين من المسؤولين والعناصر التمكينية التي تنتهك حقوق الإنسان وتقوض العملية السلمية والتحول الديمقراطي.

Advertisements

وقال سليمان بلدو، كبير مستشاري مشروع “كفاية” في بيان بحسب راديو تمازج ، إن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحده لن يكون كافياً، لذا لابد من إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، مطالباً بالمزيد من الشفافية في القطاع المصرفي، وإصلاح نظم مكافحة غسل الأموال في البلاد.

من جانبه قال جون بريندرغاست، إن التحول في السودان لا زال هشاً بعد عقود من إحكام المفسدين قبضتهم على الدولة من قبل شبكة من المسؤولين الفاسدين في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وشدد بريندرغاست على ضرورة قيام الولايات المتحدة بدعم السلام والديمقراطية في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)