اللجنة الوطنية تناقش ملامح خطة العمل الثلاثية

اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعاتها للعام 2019م بتشريف د. نصرالدين عبد الباري وزير العدل، حيث اشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكداً التركيز على الجانب الإستراتيجي لمعالجة المشاكل الأساسية ممثلة في الحوكمة.

من جانبها أشارت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جهود السودان لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيدة بجهود الشركاء في مكافحة هذه الظاهرة وأكدت على أهمية دور الإعلام في عكس المجهودات التي تبذلها حكومة السودان في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

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وناقش الاجتماع بحسب سونا – ما تم إنجازه في العام 2019م مستعرضاً ملامح خطة العمل الثلاثية 2020-2022م، ولائحة عمل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما أمن الاجتماع على ضرورة وضع قانون لمكافحة تهريب المهاجرين، كما استعرض مخرجات مؤتمر نيروبي الذي انعقد مؤخراً لحماية العمال المهاجرين وتوعيتهم ضد الاتجار بالعمالة وكذلك وقايتهم والتدريب القبلي للمهاجرين، وتطرق أيضاً إلى أوضاع السودانيين في ليبيا وكيفية توفيق أوضاعهم.

وناقش الاجتماع أيضاً أهمية المركز القاري لعمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر حيث أكد على الجهود المبذولة من مختلف العمليات الناجحة و التي يسهم المركز في انجاحها بما يعكس جهود السودان دولياً في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة والتي يعد الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إحدى صورها ويمتد أثرها اجتماعياً واقتصادياً وهو ما سيعود على السودان بنتائج مرضية من خلال التقارير الدولية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)