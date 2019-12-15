قرعة دوري الأبطال.. “محظورات” ومواجهات نارية

ستحدد القرعة التي ستجرى ظهر الاثنين، المواجهات المرتقبة في دور الـ16، من دوري أبطال أوروبا ، ولكنها تستند على عدد من القوانين والمحظورات، التي تتنبأ بمواجهات “نارية” مقبلة.

وستجرى القرعة المرتقبة الساعة 2 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة الاثنين، وستحدد 8 مواجهات مقبلة في دور الـ16، وفقا لشروط وقوانين القرعة.

محظورات القرعة

ومن أبرز القوانين التي يتم تطبيقها خلال سحب القرعة، حظر مواجهة فريقين من نفس الدولة في هذا الدور، مما يعني تقليص عدد احتمالات المواجهات بالنسبة للأندية.

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كما تحظر البطولة مواجهة فريقين تصدرا مجموعتيهما، أو فريقين حلا بالمركز الثاني معا، فالمواجهات جميعها بين متصدر ووصيف.

كما تحظر البطولة مواجهة فريقين، كانوا سويا بنفس المجموعة، بهدف تنويع المباريات، وعدم تكرار مواجهة لعبت ذهابا وإيابا خلال الموسم.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) مع تطبيق جميع “المحظورات”، تتنبأ الترشيحات بوقوع مواجهات نارية، خاصة بالنسبة لريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي، اللذان تنتظرهما قرعة صعبة.