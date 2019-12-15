زيادة كفالة الطلاب إلى 200 جنيه في 2020م

أعلن الأمين العام لديوان الزكاة، أحمد عبدالله، عن رفع عدد الطلاب المكفولين عبر الديوان من (88) ألفاً إلى أكثر من (100) ألف طالب وطالبة، وزيادة فئة الكفالة من (150 ) إلى (200) جنيه للطالب تصرف في تسعة أشهر.

وبحث الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب، البروفيسور حمزة إبراهيم حمزة، والأمين العام لديوان الزكاة، أحمد عبدالله، البرامج المشتركة في رعاية ودعم طلاب التعليم العالي بالجامعات في المركز والولايات، وزيادة قيمة الكفالة النقدية وعدد الطلاب المكفولين.

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وأكد عبدالله بحسب الشروق – التزام الديوان بواجبه تجاه الطلاب، وقال إن الديوان سيخص الطلاب ذوي الإعاقة بعناية خاصة بتوفير المعينات الدراسية ووسائل الحركة.

وامتدح الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب، البروفيسور حمزة إبراهيم حمزة، الشراكة الكبيرة بين الصندوق والديوان في رعاية الطلاب، مشيراً إلى أن الزكاة تكفل 34% من جملة (236) ألف طالب وطالبة، يقدم لهم الصندوق كفالة نقدية مباشرة بمبلغ (150) جنيهاً سترتفع لـ( 200) في العام القادم .

وأضاف أ.د حمزة بأن الصندوق بجانب الكفالة النقدية، يقدم للطالبات المكفولات عبايات ويستهدف في العام 2020م تقديمها لـ(153) ألف طالبة فقيرة، بجانب الخدمات الأخرى التي يقدمها للطلاب في (171) مدينة جامعية على امتداد البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)