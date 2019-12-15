البرهان يؤكد أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي أن الامم المتحدة شريكاً مع السودان فى قضايا السلام والتحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد.

وأشاد سيادته، لدى لقائه بمكتبه بالقيادة العامة وفد إدارة شرق إفريقيا التابع للأمم المتحدة ونائب رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) أنيتا كيكي بحضور وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء عبد الله، أشاد بجهود بعثة اليوناميد في دارفور.

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وأعرب البرهان خلال اللقاء عن تفاؤله بأن تخرج مفاوضات السلام الجارية في جوبا بنتيجة مرضية للجميع وتحقق السلام الشامل بالبلاد.

وأوضح رئيس مجلس السيادة بحسب سونا – أن التشاور مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مستمر لاختيار آلية مناسبة خلال الفترة القادمة لمخاطبة التحديات خاصة مراقبة وقف إطلاق النار والعمل على تنمية المجتمعات المحلية من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي، مبيناً أن النازحين سيعودون في المستقبل إلى مواطنهم مما يتطلب تقديم الخدمات الأساسية والمتمثلة في التعليم والخدمات الصحية والبنيات التحتية.

من جانبه أكد المستشار الإعلامي والناطق باسم بعثة اليوناميد أشرف عيسى، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن هدف زيارة الوفد الأممي للسودان هو استشراف رؤيته حول مساهمة الأمم المتحدة في دعم عملية السلام فى السودان والقضايا المتعلقة بالفترة الانتقالية.

وأضاف أشرف أن حضور الوفد للسودان جاء بتكليف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي أكد أهمية أن تكون مؤسسات الفترة الإنتقالية هي المرجع الأساسي في تحديد طبيعة تعاون وعمل الأمم المتحدة في السودان في المرحلة الحالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)