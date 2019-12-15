الأمل عطبرة يصعق المريخ والهلال يواصل المطاردة

الخليج 365 :

مرة أخرى يعتلي الأمل عطبرة صدارة الدوري الممتاز بعد انتصاره في جولة اليوم، فيما يواصل الهلال المطاردة.

استعاد الأمل عطبرة صدارة الدوري الممتاز بعد تغلّبه على ضيفه المريخ الخرطوم بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأحد” ضمن المرحلة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.

ويدين الأمل عطبرة بالفوز للاعب أنور السادات الذي أحرز الهدف في الدقيقة الـ”30″.

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ورفع ممثل عطبرة رصيده إلى النقطة الـ”30″، فيما بقي المريخ في”29″ نقطة.

وفي مباراة ثانية، تمكّن الهلال من الانتصار على ضيفه هلال الأبيض بهدفٍ دون مقابل ضمن المرحلة الخامسة عشر من منافسة الدوري الممتاز ليواصل المطاردة في المنافسة.

وأحرز هدف اللقاء اللاعب أطهر الطاهر في الدقيقة الـ”80″، ليرفع الفريق رصيده إلى”28″ نقطة، فيما بقي ممثل الأبيض في “17” نقطة.

وأفلح الأهلي شندي من الانتصار على الأهلي الخرطوم بهدفين سجلّهما مجاهد فاروق وجلال السيد، ليحصد النقطة الـ”20″، فيما بقي أهلي الخرطوم في”13