قيادي بالتغيير يشيد بحماية الدعم السريع للموسم الزراعي بمحلية طويلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قطع القيادي بالحرية والتغيير احمد محمد إبراهيم رئيس لجنة الموسم الزراعي في منطقة تابت محلية طويلة بشمال دارفور علي الدور الذي تقوم به قوات الدعم السريع بالتنسيق مع اللجان لتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وطالب بزيادة القوة الامنية نسبة لاتساع الرقعة الزراعية بالمنطقة .واشاد بتماسك النسيج الاجتماعي الذي تحظى به منطقة تابت في التعايش السلمي والتداخل في الحياة الاجتماعية واكد نجاح الموسم الزراعي الكبير واستمرارية الحركة بالامان في ظل تواجد قوات الدعم السريع المرابطة في منطقة تابت بمحلية طويلة بشمال دارفور .ولفت القيادي احمد ابراهيم بأنه مازال هناك يوجد بعض السلاح في المنطقة بايادي المتفلتين، مطالبآ قوات الدعم السريع التحكم في الامر وضبط المجرمين حفاظآ علي سلامة امن المواطن. سونا المادة السابقة والي الخرطوم يتفقد معسكر لاجئ دولة الجنوب بعد الحريق المقالة القادمة الأمل عطبرة يصعق المريخ والهلال يواصل المطاردة

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