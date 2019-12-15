والي الخرطوم يتفقد معسكر لاجئ دولة الجنوب بعد الحريق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تفقد الفريق ركن أحمد عابدون حماد والي ولاية الخرطوم برفقة اللواء ركن عبد المحسن حسين عيسي معتمد محلية شرق النيل صباح اليوم معسكر لاجئ دولة جنوب السودان بمنطقة التكامل. ووقف الوالي بحسب سونا – على أوضاع المعسكر الذي تعرض لحريق كامل تأثرت منه 150 أسرة و أكد اهتمام ودعم حكومة الولاية بتوفير سبل العيش الكريم لكافة معسكرات اللاجئين وتوفير مستلزمات ( الايواء – والمواد التموينية ) ووجه الوالي بعلاج المصابين بالمستشفيات الحكومية والخاصة. من جانبه قال منسق المناطق المفتوحة لمعتمدية اللاجئين الأستاذ الصادق سليمان إن المفوضية بصدد تقييم الأوضاع لتقديم الخدمات المطلوبة. على صعيد آخر أعلن الوالي أن الولاية بصدد استكمال المحطة الوسيطة بمنطقة ود دفيعة بالتعاون والتنسيق مع محلية شرق النيل وتوفير الآليات والمعينات في مجال إصحاح البيئة والنظافة ونقل النفايات وفتح الطرق والمسارات في الأسواق الرئيسية . وثمن الوالي المبادرات المجتمعية للشباب ولجان التغيير والخدمات وحنبنيهو ولجان المقاومه في الأحياء بالتنسيق مع المحلية للعمل في كافة المحاور الاستراتيجية والخدمية المادة السابقة قرار من صغيرون بقبول طلاب المساق الفني بكليات الهندسة

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