المركزي يستعجل استكمال سلطة أسواق المال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد محمد بكري سيد أحمد نائب مدير إدارة النقد الأجنبي والأسواق المالية ببنك السودان المركزي، ضرورة إنشاء بورصة للسلع الزراعية والمعادن على رأسها الذهب للمساهمة في تحقيق أهداف السياسة النقدية بالوصول لاستقرار سعر الصرف والاستقرار النقدي المنشود.

ودفع بتوصية إلى مؤتمر قضايا التعدين في السودان تحت شعار: (تعدين أمن من أجل تنمية مستدامة) الذي اختتم أعماله اليوم بقاعة الصداقة باستكمال هياكل سلطة أسواق رأس المال لتقوم بالمهام الإشرافية وإصدار لائحة لتنظيم سوق السلع بناء على قانونها الصادر في اغسطس 2016 بمسمى لائحة سوق السلع، ووضع أسس واضحة لتوجيه موارد الذهب لتوظيفها في دعم الاستقرار النقدي والمالي، ووضع سياسات مستقرة وتجنب التغيير المستمر للسياسات المنظمة لقطاع الذهب والتقييم المستمر للسياسات المنظمة لتسويق الذهب داخلياً وخارجياً.

وطالب بتهيئة الظروف لخروج بنك السودان المركزي نهائياً عن سوق الذهب (نتيجة إنشاء البورصة) وتسوية كل المعاملات التي نتجت عن تدخله لتفادي عمليات التوسع النقدي الذي ينتج عن فرق شراء الذهب بسعر السوق الجاري وتخصيصه لوزارة المالية بالسعر الرسمي، على أن يتم تدخل بنك السودان المركزي عبر البورصة فقط لشراء الكمية التي يحتاجها لبناء احتياطيات البلاد.

وأشار إلى التحديات التي واجهت (المركزي) عند قيامه بعملية شراء منها زيادة السيولة الفائضة في الاقتصاد نتيجة زيادة عمليات التسرب النقدي و ارتفاع معدلات التضخم و ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية باعتباره مخزنا للقيمة.