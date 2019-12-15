متضررو أحداث الزاوية في ليبيا يدونون بلاغات ضد البشير ومصطفى عثمان اسماعيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدم رئيس لجنة العائدين من احداث الزاوية الليبية التى وقعت عام 2000 بدعوى قضائية اصالة عن نفسه وإنابة عن المتضررين إلى نيابة مكافحة الفساد ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ومجموعة من رموز نظامه من بينهم مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية الاسبق بتهمة الاستيلاء على تعويضات المتضررين التى دفعتها الحكومة الليبية إلى حكومة المخلوع منذ عام 2005، والبالغة (30) مليار دولار.

وقال مبارك حامد رئيس لجنة المتضررين في بيان صادر اليوم عن لجنة المتضررين ان النيابة دونت البلاغ تحت الرقم (326) وارسلت خطابات إلى وزارة الخارجية والمالية للافادة عن وصول هذه المبالغ وكيفية التصرف فيها، واضاف حامد ان وزارة الخارجية رفضت استلام خطاب النيابة، واحالهم الوكيل إلى رئيس القسم القنصلي بالوزارة وان الاخير اعادهم إلى إدارة الموارد البشرية، واكد حامد ان رفض الخارجية استلام خطاب النيابة يؤكد ما ذهبوا اليه بأن الخارجية تسلمت الاموال موضوع التعويض، وقال ان النيابة ستتخذ اجراءات اخرى ضد الخارجية حال رفضها التعاون معها فى التحقيقات الجارية في هذا الخصوص.

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