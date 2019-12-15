البرهان: الأمم المتحدة شريك مع السودان في قضايا السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن الأمم المتحدة شريك مع السودان في قضايا السلام والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. مشيراً إلى أن النازحين سيعودون في المستقبل إلى مواطنهم، مما يتطلب تقديم الخدمات الأساسية لهم.

وأشاد البرهان، خلال لقائه وفد إدارة شرق أفريقيا التابع للأمم المتحدة، ونائب رئيس “يوناميد”، انيتا كيكي، بجهود البعثة، معرباً عن تفاؤله بأن تخرج مفاوضات السلام الجارية في جوبا بنتيجة مرضية للجميع وتحقق السلام الشامل بالبلاد.

وأوضح أن التشاور مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مستمر لاختيار آلية مناسبة خلال الفترة القادمة لمخاطبة التحديات، خاصة مراقبة وقف إطلاق النار والعمل على تنمية المجتمعات المحلية من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي.

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من جانبه، أكد الناطق باسم بعثة “يوناميد” أشرف عيسى، أن هدف زيارة الوفد الأممي للسودان، هو استشراف رؤيته حول مساهمة الأمم المتحدة في دعم عملية السلام في السودان، والقضايا المتعلقة بالفترة الانتقالية.

وأضاف أن حضور الوفد للسودان جاء بتكليف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، الذي أكد أهمية أن تكون مؤسسات الفترة الانتقالية هي المرجع الأساسي في تحديد طبيعة تعاون وعمل الأمم المتحدة في السودان في المرحلة الحالية.

شبكة الشروق