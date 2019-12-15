أغنية جديدة للفنانة عوضية عذاب تشعل الأسافير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت المطربة السودانية عوضية عذاب فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي وهي تترنم بكلمات أغنيتها الجديدة وتطلب من المتابعين انتظارها في العام الجديد (2020)م. واشتهرت عوضية عذاب في الأونة الأخيرة بأغاني الحماس والسيرة مما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين جمهورها بترديدها تلك الاغاني. ولقد تفاعل المتابعين على منصات التواصل وكتب أحد المعلقين (أنتي برضو نجمة النجوم.. أمرك بهمني).

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