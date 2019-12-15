جلاب: الوساطة وعدت بتقديم مقترح للتنسيق بين المنطقتين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بجلبابه الذي يشبه جلباب الرئيس النيجري الاسبق أبوبكر عبدالسلام، يتجول الفريق اسماعيل خميس جلاب في ردهات فندق (بالم افريكا) ويتحدث ببشاشة لوسائل الاعلام، الرجل الذي يتزعم وفد التفاوض الخاص بالجبهة الثورية بدا واثقاً من تحقيق السلام وقال لا توجد قوى في الأرض تمنع تحقيقه، التقيناه وأجرينا معه هذا الحوار الخاطف:

] مضت أكثر من أربعة أيام من بداية المفاوضات كيف تنظر للمحصلة؟

– تقييمي للجولة من خلال الرغبة التي لمستها في اطراف التفاوض بقيادة عبدالعزيز الحلو ومالك عقار وقادة الشرق بانها جولة تمضي لتحقيق السلام في السودان.

] تبدو متفائلاً؟

– نحن ناقشنا المنطقتين جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وناقشنا مسألة إيصال المساعدات الإنسانية ووقف العدائيات وسلمنا موقفنا للوساطة والحكومة وعدت بتسليم موقفها او رؤيتها للوساطة واتوقع ان تدعونا لاجتماع لمناقشة الاراء المطروحة ونحن متفائلون بالجولة الحالية.

] هل تتوقع أن تؤدي الجولة الحالية لنتيجة حاسمة فيما يخص توقيع اتفاق السلام الشامل؟

– حسب الإعلان كان يجب توقع اعلان إطاري يوم 14 ديسمبر ولكن اتوقع استمرار الجولة لاطول فترة ممكنه من اجل التوصل لاتفاق السلام، ونحن متفائلوين ان نصل للسلام في وقت وجيز، رغم ان المنبر يناقش قضايا مختلفة.

] الشاهد في الأمر أن قضية المنطقتين تتم مناقشتها عبر أكثر من مسار هل من اتجاه لدمج الرؤية فيما يخص المنطقتين.

– نحن طالبنا بان يكون هنالك تنسيق بين الوفدين( الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، والجبهة الثورية) من اجل الخروج باتفاقية واحدة للمنطقتين.

] هل الوساطة ناقشت أمر توحيد الرؤية؟

– الوساطة وعدت بتقديم مقترح للتنسيق بين المنطقتين.

] الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو طرحت العلمانية وتقرير المصير فيما يخص المنطقتين ماذا طرحتم أنتم؟

– نحن طرحنا للمنطقتين حكماً ذاتياً، وحق التشريع للمنطقتين.

] ماذا تقصد بحق التشريع؟

– بمعنى ان يحكم اهل المنطقتين نفسهم بأنفسهم، هذا هو طرحنا.

] هل وجد هذا الطرح تفاعلاً؟

– وجد تفاعلاً في وسط الجماهير بالمنطقتين ووجد قبولاً.

] هل وضعتم هذه الرؤية على منضدة التفاوض؟

– لم نضعها بعد،

] هل سيتم وضعها؟

– نعم

] متى يتم ذلك؟

– في الجلسات القادمة.

] ماذا عن الترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية؟

– مسألة الترتيبات الامنية والمساعدات الإنسانية سنقدم حولها رؤية كاملة.

] هل تتوقع عقبات في طريق التفاوض؟

– من خلال حديثنا وحديث وفد الحكومة اعلن الطرفان رغبة وتفاؤلاً في تحقيق السلام، بالإضافة لمساعي الوساطة للوصول لاتفاق السلام في السودان، بالتالي طالما هنالك رغبة وسعي جاد لتحقيق السلام لا اتوقع انت تكون هنالك عقبة كبيرة او عقبة تمنع تحقيق السلام.

] ولكن التفاوض مليء بالتحديات؟

– دائماً معروف ان التفاوض به تحديات ولكن الاطراف يجب ان تعمل على ازالة هذه التحديات.

] هنالك تعقيدات تواجه التفاوض مثل كثرة المسارات أليس في الأمر تعقيداً؟

– الازمة السودانية ليست في المنطقتين فقط او دارفور، كل أجزاء السودان بها اشكاليات يجب مناقشتها

] هل ستعود للخرطوم؟

– نعم بعد التوقيع على اتفاق السلام.

الانتباهة