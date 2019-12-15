حمدوك لدى لقاءه وفد العدل والمساواة: السلام والاستقرار أهم أولويات الحكومة...

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك أن السلام والاستقرار بالبلاد يمثل أهم أولويات للحكومة الانتقالية.
وعقد حمدوك اجتماع بمجلس الوزراء بوفد حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة آدم عيسى ابراهيم حسبو نائب الأمين العام للحركة أمس، ناقش مُتطلبات تحقيق السلام خلال المرحلة المُقبلة.
وأكد نائب الأمين العام لحركة العدل والمساواة، آدم عيسى ابراهيم حسبو في تصريحات صحفية عقب اللقاء، دعم حركات الكفاح المسلح كافة للحكومة الانتقالية سيما وأنها تمثل إرادة ثورة ديسمبر المجيدة، وأوضح أن اللقاء تطرق لجهود الحكومة الانتقالية لتحقيق عملية السلام ، وأشار إلى أن إعلان جوبا يمثّل اظهاراً لحسن النوايا خاصة وأنه اتاح لوفود حركات الكفاح المسلحة القدوم لبلادها للتفاكر مع قواعدهم الشعبية ممثلة فى النازحين واللاجئين بالداخل لأخذ رؤاهم واستصحابها في المفاوضات.
وفي ذات السياق أوضح نائب الأمين العام للحركة أن اللقاء بحث قضايا الأسرى والنازحين فضلاً عن إحكام التنسيق مع الجهات المعنية لزيارات وفد حركة العدل والمساواة لولايات البلاد المختلفة.
باج نيوز
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