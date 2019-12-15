إرتفاع أسعار السيخ والأسمنت بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة في أسواق بالخرطوم عن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد لاسيما السيخ، حيث قفز سعر طن السيخ إلي (54) جنيهاً، وبلغ سعر طن أسمنت عطبرة بربر (9.700) جنيهاً، فيما سجل سعر طن أسمنت صخرة السودان (9.500) جنيهاً، وعزا صاحب مغلق بسوق السجانة حسام الدين البرعي لـلصحيفة ارتفاع أسعار مواد البناء إلى تذبذب سعر الدولار بالسوق الموازي نتيجة لعدم الاستقرار السياسي بالبلاد.

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