البدوي: الحكومة تعتزم تنفيذ مجانية تعليم الأساس والصحة الأولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير المالية السوداني، د. إبراهيم أحمد البدوي، عن السعي لإصدار تشريعات عبر موازنة العام المالي 2020، تلزم بتطبيق مجانية تعليم الأساس والصحة الأولية وإصدار تشريعات تقضي بعدم إخضاع صادرات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لأيّ رسوم أوضرائب أو جبايات.

وجدّد الوزير التزام الموازنة بأولويات الحكومة الانتقالية، التي من أهمها تحقيق السلام وإيقاف الحرب وتثبيت الاقتصاد والتنمية المتوازنة المستدامة وتوظيف الشباب وتمكين المرأة.

وأكد الوزير في الاجتماع الخاص بإعداد مشروع موازنة العام المالي 2020 بالوزارة، اهتمام الموازنة بتجسيد رؤية السودان عبر برنامج الحكومة النهضوي للفترة 2020ــ 2030 وفق المحاور الرئيسة للبرنامج المتمثلة في إنفاذ برامج وأهداف التنمية المستدامة.

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وقطع بعزم الحكومة على تنفيذ مجانية تعليم الأساس والصحة الأولية، وإعفاء صادرات القطاع الزراعي من الرسوم والجبايات.

وأكد الوزير اهتمام الموازنة بمراعاة التمييز الإيجابي للولايات المتأثرة بالنزاعات، بجانب إحكام برامج الحماية الاجتماعية لصالح المواطن وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود، والعمل على إزالة مفارقات الأجور ومعالجة الهيكل الراتبي للعاملين بالدولة.

شبكة الشروق