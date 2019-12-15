لهذا السبب.. اغلاق مطار الخرطوم ساعتين مدة ثلاثة أيام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المدير العام لشركة مطار الخرطوم الدولي عصام الدين أحمد محمد طاهر، بأن المطار سيغلق أمام الملاحة الجوية في الفترة من 15ديسمبر إلى 17ديسمبر 2019م من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً وذلك بغرض الصيانة الدورية للمدرج. الانتباهة

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