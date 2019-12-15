الصناعة تشرع في حصر المصانع العاملة والمتوقفة

الخليج 365 :

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن شروعها في المسح الصناعي الشامل والذي يضع خارطة طريق واضحة المعالم لإحصاء المصانع العاملة والمتوقفة والمنشئة والتي تعمل بأقل طاقتها للعمل على توفير فرص عمل وتقليل حدة الفقر في السودان.

وأكد وكيل وزارة الصناعة محمد علي عبدالله ، على امتلاك السودان لموارد هائلة يجب تعزيزها عبر التصنيع لزيادة القدرات التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وتوفير عملات أجنبية وتحقيق برنامج التنمية المتوازنة وفتح أبواب الاستثمار وجلب المستثمرين.

جاء ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتصنيع الإفريقي والذي أقامته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة التنمية الصناعية ( اليونيدو)واتحاد الغرف الصناعية اليوم (الأحد)

وكشف عبدالله عن قرب إكتمال قانون التصنيع والذي يرسم لسياسات واضحة للنهوض بالصناعة السودانية.

وأشاد بدور القطاع الخاص مؤكداً على الشراكة القوية بينهما في أحداث التنمية الاقتصادية المتكاملة بالبلاد

وقال إن السودان عضو مؤسس ومنشئ في اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تهدف إلى إنشاء سوق إفريقي موحد يتيح الحركة لرجال المال والأعمال مشيراً إلى أن السودان اللآن لة انفتاح كبير على العالم الافريقي والدولي خاصةً وأن الثورة ماضية في تحقيق أهدافها من إيقاف الحرب ودعم السلام ودعم المرأة والشباب والإصلاح القانوني والحوسبة