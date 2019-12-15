الجنيه السوداني يعاود الهبوط أمام العملات الأجنبية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
عاودت أسعار صرف العملات الأجنبية الارتفاع في تداولات بداية الأسبوع في الأسواق الموازية للعملات.
وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية على عودة الجنيه السوداني للهبوط أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار والدرهم الإماراتي.
وأوضحوا أن أسعار شراء الدولار سجل في تداولات اليوم ( الأحد) 87.5 جنيهاً مقارنةً بـ 85 ج يوم الخميس الماضي فيما بلغ سعر البيع 86.5 جنيه مقارنة ب 84 جنيه.
وأشار عدد منهم تحدث لـ( باج نيوز) إلى أن سعر شراء الدرهم الإماراتي ارتفع إلى 24.50 مقابل 23.5 فيما وصل سعر البيع 22.5 ج.
وكشفوا عن وجود حالة من تباين الأسعار بين تاجر إلى آخر عزوها إلى حالة الارتباك التي تسود أسواق العملات.
يعاني السودان من مشاكل اقتصادية بسبب ارتفاع معدلات التضخّم ونقص العملات الأجنبية وشحّ الوقود، ما عجّل برحيل نظام عمر البشير في أبريل الماضي بعد ثورة شعبية،ليتمّ التوافق على حكومة انتقالية لفترة لا تتجاوز الـ”3″ سنوات بعد اتفاقٍ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
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