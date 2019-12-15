مفاوضات جوبا.. اجتماعات تنظيمية ومبادرات لتوحيد الصف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدو أن مفاوضات جوبا الحالية لم تكن مخصصة فقط لتحقيق السلام، اذ اخذت الجولة الحالية وقتاً طويلاً في توحيد صفوف الفصائل المتفاوضة قبل الدخول في الماراثون التفاوضي بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، وبدت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو هي الأكثر تماسكاً ولديها خطط ومقترحات جاهزة للتفاوض.

توحيد داخلي:

الحرية والتغيير التي تضم في داخلها الجبهة الثورية سعت لرتق الفتق الذي حدث في الفترة الماضية مع الثورية، حيث قاد نائب اول المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الثورية والحرية والتغيير وعقد اجتماعاً مطولاً بفندق بيرميد بجوبا من اجل توحيد الرؤية وقال حميدتي بحسب تسريبات ان توحيد كيان الحرية والتغيير يسهم في سلاسة التفاوض ويسهل كثيراً، وعلمت (الانتباهة) ان الخلافات بين الطرفين انحصرت في رفض الثورية مشاركة قوى الحرية والتغيير ضمن الطاقم المفاوض، فضلاً عن رفضها تعيين الولاة المدنيين قبل الانتهاء من الجولة الحالية وطبقاً لمصادر فان الحرية والتغيير تمسكت بأهمية تسمية الولاة المدنيين لفترة مؤقتة، وبحسب المصادر فان الشقة ما زالت متباعدة بين الطرفين رغم الجهود المبذولة للتقارب التي قادها حميدتي.

استمرار الاجتماعات التنظيمية:

الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالكيانات المتفاوضة كانت اكثر من الاجتماعات الخاصة بالتفاوض، حيث رصدت (الانتباهة) خمسة اجتماعات في غضون يومين اول اجتماع كان بين الثورية والحرية والتغيير، ثم اجتماع خاص بين الثورية التي تضم بداخلها فصائل مسلحة من دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، عطفاً عن وجود مسارات الشرق والغرب والشمال والوسط داخل الثورية، ثم عُقد اجتماع ببيرميد ضم كيان الشرق واجتماع اخر ببالم افريكا لكيان الشمال، واجتماع ثان للثورية بفندق كروان، وتبحث معظم الاجتماعات عن كتابة رؤية واحدة للتفاوض.

الأكثر تماسكاً:

الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، تعد الاكثر تماسكاً ودخلت مباشرة في تفاوض مع الحكومة تمخضت عنها تشكيل لجان للنقاش حول علمانية الدولة. وتتعامل الشعبية شمال بصرامة مع ملف التفاوض وتمنع حتى التصريحات الخاصة التي حصرت لعمار امون دلدوم.

الشرق يوحد رؤاه:

شرق السودان الذي يقود وفده الأمين داؤود واسامة سعيد عقد اجتماعاً مطولاً بفندق بيرميد اعلن من خلاله عن ان مسار الشرق مفتوح لجميع اهل الشرق بما في ذلك الموقعين على اتفاقية الشرق مع النظام السابق، وعلى رأسهم موسى محمد احمد وقال الامين داؤود في تصريحات صحافية ان مسار الشرق هو مسار للجميع ويعمل على معالجة كل قضايا الشرق وليس مخصصاً لتنظيم او اتجاه محدد وان التنظيمات السياسية في شرق السودان المختلفة ستكون جزءاً من المسار، الى جانب منظمات المجتمع المدني وكل الفئات المجتمعية بالشرق. وأضاف ان الاتفاقية التي تمت هي بين الجبهة الثورية والحكومة باعتبارنا مساراً داخل الجبهة الثورية ومسار الشرق للجميع ونحن لسنا ضد اتفاق شرق السودان السابق ومسار الشرق تابع الجبهة الثورية ومقصود منه كل اهل الشرق ويجب عدم خلط الحابل بالنابل.

بالمقابل كشف أسامة سعيد رئيس مؤتمر البجا المعارض، عن ورقة الشرق التفاوضية وتشمل اربعة ملفات ابرزها الملف سياسي والاقتصادي وملف لمعالجات اختلالات اتفاق سلام الشرق وملف الأرض والسدود وربط هذه الملفات بالنظام السياسي للدولة السودانية ووحدتها وتخصيص الموارد وتأسيس نظام اقتصادي يراعي حقوق المناطق، وتخصيص نسبة لا تقل عن 75٪ من موارد الاقليم الى حكومة الاقليم، فضلاً عن مطالبتنا بقيام صندوق لاعمار الشرق على أسس جديدة يعتمد على بنك للشرق يمول داخلياً وخارجياً للإشراف على المشروعات التنموية.

أين حميدتي؟:

كان مثيراً للتساؤل عدم ظهور الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي في ردهات فندق التفاوض باستثناء مرة واحدة ظهر من خلالها للتوسط بين الثورية والحرية والتغيير، وعلمت (الانتباهة) ان حميدتي بدا منشغلاً بالوساطة بين رئيس الجنوب سلفاكير ورياك مشار وانه عقد اجتماعات معهما اكثر من مرة من اجل دفع مسيرة السلام بالجنوب الى الامام، بينما يشارك الفريق ياسر العطا بفاعلية في جلسات التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.

ثلاثة فنادق:

كان لافتاً انعقاد المفاوضات في ثلاثة فنادق ابرزها برميد وبالم افريكا وكراون، تشتيت التفاوض بين ثلاثة فنادق متباعدة أثار استياء الاعلاميين الذين توزع جهدهم في ملاحقة الأحداث بين الفنادق المتباعدة عن بعضها البعض.

بداية فعلية:

وطبقاً لمتابعات (الانتباهة) فان التفاوض سيدخل مراحله الفعلية اليوم الأحد، سيما بعد فراغ الجبهة الثورية من صياغة رؤيتها النهائية للتفاوض وفراغ المسارات المتعددة من كتابة رؤيتها للتفاوض وطبقاً لمراقبين فان الجولة ربما تستمر حتى خواتيم هذا الشهر، بالمقابل بدأت الوساطة في دفع الاطراف المختلفة نحو توحيد كياناتها الداخلية وصياغة رؤيتها النهاية من اجل الدخول للمارثون والوصول للسلام في أقرب وقت ممكن.

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