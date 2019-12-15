البوشي تقف على أوضاع مواطني النيل الأزرق

سجلت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية ولاء البوشي زيارة صباح اليوم الأحد، لمنطقة الشهيد أفندي بمحلية باو، في استهلالية جولتها بولاية النيل الأزرق والتي تمتد لثلاثة أيام تزور من خلالها مدن الدمازين – الرصيرص – سنجة – سنار.

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استمعت الوزيرة بحسب سونا – الى تنوير شامل من ممثلي لجان المقاومة، الإدارة الأهلية، النازحين وممثلة المرأة، وتناول الجميع المشاكل التي تواجههم والتي تتمثل في عدم وجود البُنى التحتية التي تعينهم لممارسة الرياضة؛ بالإضافة لافتقارهم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق وأقصاءهم من ركب التفاوض الذي هم جزء أساسي منه.

إلى جانب حالات الزواج المُبكّر؛ التي ظلت تعاني من أثارها المرأة بالولاية. وأعلنت ولاء البوشي كامل تضامنها مع مواطني النيل الأزرق؛ مؤكدة حرصها على الشروع الفوري في معالجة المشاكل والقضايا وإيصال صوت أهالي المنطقة الى الحكومة الانتقالية، داعية في ذات الصدد الى الاهتمام بالسلام كمرتكز أساسي، وأوصت الإدارة الأهلية على الاهتمام بالشباب والعمل على حلحلة قضاياهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)