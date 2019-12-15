تفاصيل لقاء حمدوك بوفد حركة العدل والمساواة

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك إن السلام والاستقرار بالبلاد يمثل أهم أولويات للحكومة الانتقالية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاحد بمجلس الوزراء بوفد حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الاستاذ آدم عيسى إبراهيم حسبو نائب الأمين العام للحركة، والذي أوضح في تصريحات صحفية دعم حركات الكفاح المسلح كافة للحكومة الانتقالية سيما وأنها تمثل إرادة ثورة ديسمبر المجيدة.

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وأضاف أن اللقاء تطرق لجهود الحكومة الانتقالية لتحقيق عملية السلام، مشيراً إلى أن إعلان جوبا مثّل إظهاراً لحسن النوايا خاصة وأنه أتاح لوفود حركات الكفاح المسلح القدوم لبلادهم للتفاكر مع قواعدهم الشعبية ممثلة في النازحين واللاجئين بالداخل لأخذ رؤاهم واستصحابها في المفاوضات.

وفي ذات السياق أوضح نائب الأمين العام للحركة بحسب سونا – أن اللقاء بحث قضايا الأسرى والنازحين فضلاً عن إحكام التنسيق مع الجهات المعنية لزيارات وفد حركة العدل والمساواة لولايات البلاد المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)