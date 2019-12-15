مسيرة 14 ديسمبر .. صراع اليمين واليسار

حبست الخرطوم أنفاسها صباح الأمس تحسباً لحدوث اشتباكات بين مؤيدي مسيرة الزحف الأخضر التي نظمها التيار الإسلامي، وبين أنصار قوى الحرية والتغيير، وبالرغم من خروج الاثنين في مسيرات، إلا أن القوات النظامية تمكنت من المحافظة على سلامة الجميع، بينما تباينت ردود الأفعال حول المسيرة بين السياسين والمراقبين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذهب البعض إلى تأييد مناخ الحريات والمطالبة في ذات الوقت بتفعيل قانون تفكيك تمكين نظام الإنقاذ، وآخرون أيدوا مطالب المسيرة التي تنادي بتصحيح مسار الثورة، واصفين ذلك بعودة الروح للحراك الإسلامي ضد العلمانيين.

تفاصيل ما حدث

تظاهر الآلاف في شارع القصر بالأمس تلبيةً لدعوة أطلقها التيار الإسلامي بحسب تصريحات العديد من المنضوين إليه، وتبنيهم المسيرة عبر الكتابة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان قد سبقها تكثيف إعلامي وكتابة على الجدران ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت قياداتهم فى المسيرة مثل النائب السابق لرئيس الجمهورية المعزول الحاج آدم، وأيضاً ظهور بعض قيادات المؤتمر الوطني في المسيرة التي حملت اسم (الزحف الأخضر)، حيث ردد منسوبو النظام البائد هتافات مطالبين بعدم العزل السياسي، وإقامة دولة الإسلام احتجاجاً على سياسات الحكومة الانتقالية، ومطالبين بإسقاط حكومة حمدوك، وتم نصب منصة للمخاطبة وإعلاء شعارات إسلامية.

مظاهرات مناوئة

وفي ذات الوقت خرج عشرات من المتظاهرين الشباب في مواكبٍ بالسوق العربي بوسط الخرطوم، في اتجاه القصر الرئاسي دعماً للحكومة الحالية التي يقودها عبد الله حمدوك،وهتف المؤيدون بشعارات (البلد دي حقتنا مدنية حكومتنا)، و (أي كوز ندوسو دوس ) و (شكراً حمدوك) .. هذا وقد انضم إليهم مجموعاتٍ من المواطنين الداعمين للحكومة الانتقالية المتواجدين في شارع القصر الرئاسي، بينما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بعد خروج أنصار النظام البائد ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تحث على ضرورة تحديد مواكب متتالية لمناصرة ودعم حكومة رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، على أن تكون مواكب مليونية ضخمة لإثبات أن الجماهيرية الكبيرة من الشعب مناصرة لحمدوك، على أن تكون المواكب هدفها مناصرة رئيس الوزراء.

عودة الروح

القيادي بحزب المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق كتب على صفحته بالفيس بوك عقب انتهاء المسيرة أن أهم إنجازات ١٤ ديسمبر أنها أعادت الروح لجسد الحراك الإسلامى وكسرت حالة الانهزام والحيرة والضياع واليأس والحزن العميق وحالة الصدمة المقعدة وشعور الاستضعاف والقهر، وحالة النفس اللوامة المنكفئة على ذاتها الناقضة غزل تاريخها، والناقدة نقد الوسواس القهرى الذى لا ينفك يدور فى حلقة جهنمية مدمرة مقعدة تستهلكه و تذهله عن كل شئ غيرها، فيصبح كل صباح ومساء جالداً لنفسه وإخوته فى صفوف الحراك الأخرى، مثله مثل الكاثوليك ومتخلفة الشيعة الذين يؤذون أجسادهم جلداً وتقطيعا لشعورهم بذنب ولد قبل ألف عام أو ألفين، وأضاف أن مسيرة ١٤ ديسمبر جاءت فأحيت النفوس وأيقظت الهمم وازالت اليأس ووحدت الصف، وانتصرت على الوسواس القهري، وربطت على القلوب وأذهبت رجز الشيطان وثبتت الأقدام، والفضل كله المنة من الله العزيز الحكيم

أثر الحريات

من جانبه قال عضو قوى الحرية والتغير أحمد الربيع إن هذه المسيرة تدل علي تطبيق شعارات الثورة وإتاحة الحرية والعدالة للجميع، وهي الحقوق التي منعتها ذات القوى التي خرجت فى المسيرة، بينما جاءت هذه الحقوق إثر تضحيات الشهداء ونضالهم السلمي ضدهم .

كل سبت

هذا وقد أعلن القيادي الإسلامي الناجي عبد الله عن استمرار مسيرة الزحف الأخضر يوم السبت من كل أسبوع، وقطع بأنه اتفق مع اللجنة المنظمة على ذلك.. لكن محتجون قاطعوا كلمة عبد الله وطالبوا بالاعتصام أمام القصر الجمهوري حتى تسقط، وهتف الاسلاميون (الليلة تسقط بس).. وقال عبدالله خلال مخاطبته مسيرة الزحف الأخضر يوم السبت: (الحكاية دي لو ما مشت عدل الدم حدو الركب) وأشار إلى أن قوات الشرطة صديقة مهمتها التنظيم، وهي ملك للوطن والشعب، وقال مخاطباً الاسلاميين : (ما تنجرو في حماقات مع الشرطة، وأردف ليس لدينا مشكلة مع الدعم السريع أو القوات المسلحة أو القوات النظامية) .

تقرير: عيسى جديد

الخرطوم (صحيفة آخر لحظة)