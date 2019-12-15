إغلاق مطار الخرطوم ساعتين لمدة ثلاثة أيام

التاريخ: 15-ديسمبر-2019 فى : أخبار 67 مشاهدة صرح السيد عصام الدين أحمد محمد طاهر، المدير العام لشركة مطار الخرطوم الدولي، بأن المطار سيغلق أمام الملاحة الجوية في الفترة من 15ديسمبر إلى 17ديسمبر 2019م من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً وذلك بغرض الصيانة الدورية للمدرج بحسب سونا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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